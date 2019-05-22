Forum Mersin'de 19 Mayıs coşkusu üç gün sürdü

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı, konser, atölye ve bando gösterileriyle 3 gün boyunca coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, 17 Mayıs 2019 Cuma günü Özgecan Aslan Meydanı'nda Forum Mersin'in katkılarıyla gerçekleştirilen Tuğba Yurt konseriyle başladı. 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü Toroslar Belediyesi işbirliğiyle Forum Mersin'de gerçekleştirilen tişört tasarlama ve ebru atölyesi etkinliğinde katılımcılar, 19 Mayıs ruhuna yakışan Atatürk portresi çalışmalarına imza attı.

19 Mayıs 2019 Pazar günü ise Sanatçılar Meydanı'nda Mersin Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın muhteşem performansı ziyaretçilerle buluştu. Aynı gün gerçekleştirilen Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu konseri, dinleyenlere coşku dolu anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin cimnastik gösterileri de kutlamalara renk kattı.