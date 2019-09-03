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Forum Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, Karadeniz müziğinin güçlü sesi Selçuk Balcı’nın Mersinlilerle buluştuğu 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenledi.

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, Karadeniz müziğinin güçlü sesi Selçuk Balcı'nın Mersinlilerle buluştuğu 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenledi.


Mersin ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Mersin'in, Yenişehir Belediyesi ile ortaklaşa Forum Simit Sarayı yanındaki alanda gerçekleştirdiği Selçuk Balcı konseri, renkli anlara sahne oldu. Zafer Bayramı coşkusunu tam anlamıyla yaşatan konserde misafirler şarkılara eşlik ederken, horon tepmeyi de ihmal etmediler. Selçuk Balcı, söylediği Karadeniz ezgileriyle Mersinlilere unutulmaz bir konser verdi.

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