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Forum Mersin'de atık malzemelerden Pati Konutları

MERSİN (İHA) – Forum Mersin Alışveriş Merkezi ile Ahbap Mersin platformu el ele vererek, sokak hayvanları için tamamen atık maddelerden yapılan “Pati Konutları” projesinin 2’nci etabını hayata geçirdi.

MERSİN (İHA) – Forum Mersin Alışveriş Merkezi ile Ahbap Mersin platformu el ele vererek, sokak hayvanları için tamamen atık maddelerden yapılan “Pati Konutları” projesinin 2'nci etabını hayata geçirdi.


Pati Konutları 2'nci etabı kapsamında atık malzemelerden sokak kedileri için sıcacık evler üretildi. Sokak hayvanlarının soğuk havalarda üşümemesi için ülke genelinde başlatılan "Pati Konutları" projesi çerçevesinde Forum Mersin ve Ahbap Mersin ortaklığıyla tamamen atık maddelerden üretilen ve farklı renklerle süslenen kedi kulübeleri, AVM çevresinde, sokak hayvanlarının yaşadığı bölgelere yerleştirildi.


Kulübe yerleşimi sırasında alışveriş merkezi ziyaretçileri ve mağaza çalışanları da bu iyilik hareketi ile ilgili olumlu görüşlerini dile getirdiler.

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