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Forum Mersin'de 'Kasım'da aşk başkadır' etkinliği

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, ’Forum Mersin’de Kasım’da aşk başkadır’ etkinliğinde Aşkım Kapışmak ve Nilgün Bodur’u Mersinli hayranları ile buluşturdu.

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, 'Forum Mersin'de Kasım'da aşk başkadır' etkinliğinde Aşkım Kapışmak ve Nilgün Bodur'u Mersinli hayranları ile buluşturdu.


'Kalbin anahtarı', 'Carpe diem', 'Kadınlar sağdan erkekler soldan', 'Beni benimle aldatır mısın?' kitaplarının yazarı ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak ile 'Sıradaki teşekkürüm bana yanlış yapanlara', 'Sen gittin ya ben çok güzelleştim', 'Yanlışlıktan değil yalnızlıktan' kitaplarının yazarı, sosyal medya fenomeni Nilgün Bodur, Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nde sevenleriyle aşk üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.


Sanatçılar Meydanında aşkın dansı tango gösterisi ile başlayan etkinlikte Nilgün Bodur ve Aşkım Kapışmak ilk defa aynı sahneyi paylaştılar ve ilişkileri masaya yatırdılar. Aşk, tutku ve ilişkilerin yanı sıra çalışma hayatı, sosyal medya, iletişim konularına da değinen başarılı iki isim, yaşamın tatlı sırlarını Forum Mersin'de ziyaretçilerle paylaşarak söyleşi sonunda da kitaplarını imzaladılar.

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