Forum Mersin'de Oğuzhan Koç rüzgarı

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, sevilen sanatçı Oğuzhan Koç'u hayranlarıyla buluşturdu. Yağmurlu havaya rağmen Mersinlilerin büyük ilgi gösterdiği konserde hareketli ve romantik şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

Forum Mersin, 'Bahar Konserleri' kapsamında Ayşegül Aldinç'in ardından Oğuzhan Koç'un muhteşem performansına ev sahipliği yaptı. Sevilen sanatçı duygu dolu şarkılarıyla hayranlarına romantik anlar yaşatırken, hareketli şarkılarıyla alış veriş merkezini salladı.

Forum Mersin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen özel yarışmayı kazanan 3 hayranı ise sanatçıyla bir araya gelip sohbet etme şansı yakaladı.