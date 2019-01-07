Forum Mersin'in 'Eskimo Kasabası', miniklerin akınına uğradı

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, hafta sonu minik ziyaretçilerini 'Eskimo Kasabası'nın şirin atmosferinde ağırladı. Eskimoların sıra dışı dünyasına akın eden çocuklar eğlence dolu bir hafta sonu geçirdi.

Yıl boyu kaliteli ve keyifli etkinlikler sunan Forum Mersin, bu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri çocukları 'Eskimo Kasabası'nın büyülü atmosferinde ağırladı. Forum Mersin'de çocuklara özel kurulan 'Eskimo Kasabası', kutupların sıra dışı coğrafyasına özgün yaşam biçimini gözler önüne serdi. Miniklerin kuzey kutbunda kar, kış ve buz içinde yaşayan eskimoların dünyasını yakından tanıma fırsatı bulduğu etkinlikte, özel hazırlanan eskimo kıyafetlerini giyen çocuklar buzlu seksek, balık tutma, buz kaydırağı, eskimo evinde çizgi film izleme gibi birbirinden eğlenceli etkinliklere katıldı.