İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Forum Mersin'in 'Eskimo Kasabası', miniklerin akınına uğradı

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, hafta sonu minik ziyaretçilerini ’Eskimo Kasabası’nın şirin atmosferinde ağırladı.

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, hafta sonu minik ziyaretçilerini 'Eskimo Kasabası'nın şirin atmosferinde ağırladı. Eskimoların sıra dışı dünyasına akın eden çocuklar eğlence dolu bir hafta sonu geçirdi.


Yıl boyu kaliteli ve keyifli etkinlikler sunan Forum Mersin, bu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri çocukları 'Eskimo Kasabası'nın büyülü atmosferinde ağırladı. Forum Mersin'de çocuklara özel kurulan 'Eskimo Kasabası', kutupların sıra dışı coğrafyasına özgün yaşam biçimini gözler önüne serdi. Miniklerin kuzey kutbunda kar, kış ve buz içinde yaşayan eskimoların dünyasını yakından tanıma fırsatı bulduğu etkinlikte, özel hazırlanan eskimo kıyafetlerini giyen çocuklar buzlu seksek, balık tutma, buz kaydırağı, eskimo evinde çizgi film izleme gibi birbirinden eğlenceli etkinliklere katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.