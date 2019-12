Fosil yak?t kullan?m? denizleri ve okyanuslar? tehdit ediyor

Dr. Ahmet Demirak, fosil yak?tlar?n atmosfere yayd??? karbondioksitin bir k?sm?n?n denizler ve okyanuslar taraf?ndan emilerek suya kar??t???n? belirterek, bu durumun denizlerde ve okyanuslarda asitle?meyi art?rd???na dikkat ?ekti.

"Asitle?me, b?y?mek veya kabuk olu?turmak i?in kalsiyum kullanan midye, mercan, deniz tara?? gibi canl?lar?n artan asit miktar? sebebiyle bunu ba?aramamalar?na ve besin d?ng?s?n?n bozulmas?na sebep oluyor" diyen Demirak, "Fosil yak?t kullan?m?n?n ?nemli ?l??de azalt?larak d???k karbon emisyonuna sahip teknolojilere odaklan?lmas?n?n, sera gaz? emisyonunu d???rece?i ve k?resel ?s?nman?n deniz ekosistemlerine verdi?i zarar?n ?nemli ?l??de azalt?laca?? ?ng?r?l?yor. D???k karbonlu enerji ?retim se?enekleri art?k t?m d?nya i?in tercihten ziyade zorunluluk diyebiliriz. Favori teknolojilerimizi se?me l?ks?ne sahip olmad???m?z? art?k herkesin anlamas? gerekiyor. Enerjide b?t?e planlamas? yap?l?rken, iklim de?i?ikli?i ile m?cadele ve hepimiz i?in ya?amsal ?neme sahip karbon ve besin d?ng?s? g?z ?n?nde tutulmal?" dedi.

"G?da g?venli?ini etkiliyor"

?nsan kaynakl? karbon sal?n?m?n?n ortalama y?zde 25'inin okyanuslarda tutuldu?unu kaydeden Demirak, "S?cakl?k art???, deniz suyunu daha asidik hale getirerek ve i?erdi?i oksijen konsantrasyonunun d??mesine ve kimyasal yap?s?n?n de?i?imine neden oluyor. 1980'den beri okyanuslardaki ph seviyesi her on y?l ba??na 0,017-0,027 aral???nda d???yor. Okyanuslarda karbondioksitle karbonat aras?ndaki denge bozuluyor. Tek h?creli canl?lardan deniz memelilerine kadar uzanan biyolojik ?e?itlilik etkileniyor. Ya?amlar? suyun ph seviyesi ile do?rudan ba?lant?l? olan planktonlar?n ve di?er mikroorganizmalar?n besin zincirini de?i?tirece?i bilimsel deneylerle ispatland?. Bu durum deniz ?r?nlerinden ?retilen g?da g?venli?i ?zerinde de risk olu?turuyor? ifadelerini kulland?.

"Bal?k??l?k sekt?r? zarar g?r?yor"

K?resel ?s?nman?n etkilerinin b?lgeden b?lgeye de?i?im g?stermekle beraber t?m d?nyada bal?k??l?k stoklar?n? azaltaca??n?, deniz ve okyanus verimlili?ini d???rece?ini vurgulayan Demirak, ?Deniz ?r?nleri ve bal?k??l?k tehdit alt?nda. Dolay?s?yla deniz ekonomisi de zarar g?r?yor. T?rkiye denizlerinde de iklim de?i?ikli?ine ba?l? olarak geli?en s?cakl?k art???n?n ve sudaki asitle?menin baz? canl? t?rlerini etkiledi?i g?zlemleniyor. ?rne?in Akdeniz'de ya?ayan endemik bir mercan t?r? olan ve binlerce t?re ?reme ve beslenme d?neminde ev sahipli?i yapan ta? mercanlar?n?n (Cladocoracaespitosa), okyanuslarda da g?r?len mercan resifleri gibi beyazla?maya ba?lad??? ve k?sa s?rede ?ld??? a??kland?. Karbondioksit sal?n?mlar? y?kselmeye devam ederse denizlerin, okyanuslar?n insanl??a sundu?u refah d??ecek ve s?rd?r?lebilir kalk?nma olumsuz ?ekilde etkilenecek. Birle?mi? Milletler (BM) b?nyesinde faaliyet g?steren D?nya Meteoroloji ?rg?t?'n?n ge?ti?imiz g?nlerde yay?nlad??? rapor, atmosfere sera gaz? sal?n?m oran?n?n, ge?en 10 y?l ortalamas?ndan daha h?zl? bir ?ekilde ger?ekle?ti?ini ortaya koydu. Sera gaz? sal?n?m?n? k?resel olarak azaltmak, sadece k?resel ?abalarla m?mk?nd?r. H?k?metlerin, iklim de?i?ikli?inin denizlerde ve okyanuslarda olu?turdu?u asitlenmeye 'dur' demesi ve bal?k??l?k sekt?r? ?zerindeki etkileri konusunda politika geli?tirmeleri gerekiyor? diye konu?tu.

?AB, iklimde dengenin sa?land??? ilk k?ta olmay? hedefliyor"

Demirak, yak?n zamanda Avrupa Birli?i'nin 'iklim acil durumu' ilan etmesinin ve 2030 y?l? itibariyle karbondioksit emisyonunun y?zde 55 azalt?lmas? hedefinin, pozitif geli?meler oldu?unu ifade ederek, ?u de?erlendirmede bulundu: "Bu kararlar, iklim de?i?ikli?iyle m?cadelede ??z?m olarak n?kleer enerji de dahil olmak ?zere t?m teknolojilerin acil olarak kullan?lmas?n? ?neriyor. Bu karar?n okyanus asitle?mesini s?n?rland?rmak i?in ?nemli bir ad?m oldu?unu d???n?yorum. N?kleer enerji, g?ne? ve r?zgar gibi yenilebilir enerji kaynaklar? ile birlikte iklim hedeflerini kar??lamada ?nemli bir rol oynayacakt?r. AB'nin toplam elektrik ?retiminin y?zde 26's?n? sa?layan 126 n?kleer g?? reakt?r?, d???k karbonlu elektrik ?retiminin ise y?zde 50'sini kar??l?yor. AB, 2050'ye kadar iklimde dengenin sa?land??? ilk k?ta olmay? hedefliyor. Buradaki n?kleer reakt?rler, iklim de?i?ikli?inde mutlak sal?n?m azal?m? hedefine ula?mada katk? sa?layarak her y?l 700 milyon ton karbondioksit sal?n?m?n? ?nlemektedir. Ancak, AB'nin 2050 y?l?na kadar atmosfere sal?nan ve atmosferden ?ekilen sera gazlar?n? e?itlemek i?in yani 'iklim n?tr' hedefi i?in daha fazla n?kleer teknoloji kullanmaya ihtiyac? var."

"Temiz enerji se?eneklerine devam"

T?rkiye'nin de i?erisinde yer ald??? Akdeniz B?lgesinin k?resel ?s?nman?n en ?ok etkiledi?i b?lgelerden biri oldu?unu hat?rlatan Demirak, ??yle devam etti:

"?lkemiz ekonomik geli?mi?lik hedefine ula?abilmek i?in elektrik ihtiyac? y?ksek olan sekt?rlere yat?r?m yap?yor ve yapmaya devam edecektir. ?klim de?i?ikli?inin y?k?c? etkilerinin her g?n daha yo?un bir ?ekilde ya?anmaya ba?lad??? bir zamanda, sera gaz? emisyonlar?n? azaltabilecek her t?rl? temiz enerji se?ene?ini de?erlendirmeliyiz. Hem kara ve deniz ekosistemlerimizi korumak hem de iklim de?i?ikli?i hedefine katk? sa?lamak i?in yenilenebilir enerji ile neredeyse s?f?r emisyonlu n?kleer enerji santrallerini birlikte de?erlendirmeliyiz. Enerjide ?evresel hedeflerden vazge?meden d??a ba??ml?l?ktan kurtulmak i?in di?er n?kleer santral projelerinin de mutlaka devreye sokulmas? gerekiyor. Mersin'de in?aat? devam eden Akkuyu NGS ile bu yolda ?ok ?nemli bir ad?m at?yoruz. Akdeniz B?lgesi ekosistemi i?in de ?nemli bir yat?r?m. T?rkiye'nin birden fazla n?kleer santrale ihtiyac? var. Bu sayede bir yandan kendi iktisadi hedeflerimize ula?maya ?al???rken di?er yandan karbon sal?n?m?n? d???rerek k?resel bir sorun olan iklim de?i?ikli?iyle m?cadeleye katk? sa?layabiliriz."