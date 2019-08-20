Mersin'in Tarsus ilçesinde Karboğazı Doğa ve Spor Festivali kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tarsus Belediyesi ile Tarsus Fotoğraf Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Karboğazı Fotoğraf Yarışması'na yüzlerce fotoğraf tutkunu katıldı. Binlerce fotoğrafın olduğu yarışmada, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu dereceye giren fotoğraflar seçildi. Profesyonel dalda birinci Adana'dan Mehmet Demirbilek, ikinci Fikriye Yıldırım, üçüncü ise Fırat Koçyiğit oldu. Sosyal medya kategorisinde ise birinci Talat Algan, ikinci Eren Mehmet Bozoğlu, üçüncü de Mehmet Demirbilek oldu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yarışmacılara para ve altın ödüllerini takdim ederken, sanata ve sanatçıya her zaman önem verdiklerini söyledi. Bozdoğan, “Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi sanat ve sanatçıya verilen değerle ölçülür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek sanata gereken önemi her zaman vereceğiz” dedi.

Öte yandan, 30 fotoğraf da sergilenmek için seçildi.