Fransa'da Korona virüsten ölen ilk Türk vatandaşı Halil Bıçkı'nın kuzeni de öldü

Fransa'da Korona virüs nedeniyle 12 Şubat'ta yaşamını yitiren ilk Türk vatandaşı Mersinli Halil Bıçkı'nın (64) 41 yaşındaki kuzeni Gökmen Bıçkı da aynı hastalıktan hayatını kaybetti.

Fransa'nın Soissons kentinde 12 Şubat'ta korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren Halil Bıçkı'nın aynı kentte yaşayan kuzeni Gökmen Bıçkı ve eşinin testleri pozitif çıkınca, çift tedaviye alındı.

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavisi süren Gökmen Bıçkı da korona virüsten yaşamını yitirdi. Tedavisi süren eşinin durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Fransız yetkililer, Halil Bıçkı'nın cenazesini memleketi olan Mersin'in Mut ilçesine gönderilmesine izin vermeyerek Fransa'da toprağa verilmişti. Gökmen Bıçkı'nın cenazesinin ise Mut'ta defnedilmesine izin verildiği bildirildi.