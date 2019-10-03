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Fransız Kalkınma Ajansı ve İller Bankası yetkilileri, Mezitli İçmesuyu yatırımlarını inceledi

Avrupa Birliği (AB) hibe programı kapsamında Mersin’e gelen Avrupa Birliği, Fransız Kalkınma Ajansı ve İller Bankası yetkilileri, MESKİ tesislerini gezerek, yatırımları inceledi.

Avrupa Birliği (AB) hibe programı kapsamında Mersin'e gelen Avrupa Birliği, Fransız Kalkınma Ajansı ve İller Bankası yetkilileri, MESKİ tesislerini gezerek, yatırımları inceledi.


MESKİ Genel Müdürlüğü'nün, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı FRIT II kapsamında, Fransız Kalkınma Ajansı'nın fonları ile hayata geçirmeyi planladığı Mezitli İçmesuyu, İsale ve Şebeke Rehabilitasyon Projesi hakkında Fransız Kalkınma Ajansı ve İller Bankası Bölge Müdürlüğü yetkilileri bilgilendirildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilerek 500 bin kişiye hizmet verecek ve Mezitli'nin 2050 yılına kadar içmesuyu sorununu çözecek olan proje kapsamında, 43 bin 61 kilometre isale hattı, 586 bin 651 kilometre şebeke hattı, 14 içmesuyu deposu ve 8 terfi merkezi imalatlarının yapılması planlanıyor.


Ayrıca, MESKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri D1 Su Deposu Yerleşkesi Eğitim ve Toplantı Salonu'nda MESKİ yetkilerince, Fransız Kalkınma Ajansı ve İller Bankası yetkililerine proje hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

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