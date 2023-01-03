Fransızlara ilk kurşun orada sıkılmış: Mersin'in kurtuluşu Arpa Tepe'de başladı

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlanırken, mücadelenin ilk meşalesinin yakıldığı Akdeniz ilçesinin Nacarlı Mahallesi'nde bulunan Arpa Tepe, yeniden düzenleniyor. O dönem Mersin'e tek geçiş güzergahı olan bölge Nacarlı'yı alan Kuvayi Milliyecilerin, daha sonra aldıkları destekle birlikte Fransızları kentten çıkardığı biliniyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da düzenleme yapılan bölgede incelemelerde bulunarak, Türk bayrağını göndere çekti.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Mahallesi'nde bulunan Arpa Tepe, 101 yıl önce Mersin'in geleceğinin değişmesinin en önemli noktası oldu. Kentin giriş ve çıkışının olduğu tek bölge Fransızların kontrolündeyken, "300 yıl geçse de burayı alamazsınız" dedikleri yeri Kuvayi Milliyeciler, 3 gün içinde ele geçirerek, Mersin'in kurtuluş meşalesini yaktı. Kısa süre içinde Fransızları tüm Mersin'den temizleyen Kuvayi Milliyeciler, 101 yıllık bir zafere imza attı.

"Kurtuluşun nasıl gerçekleştiği anlatan yerlerden biri"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, beraberindeki heyetle birlikte Arpa Tepe'de incelemelerde bulunarak, Türk bayrağını göndere çekti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Gültak, Nacarlı'nın Mersin'in düşman işgalinden kurtulmasında önemli bir rolü olduğunu belirterek, “Bugün Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş günü. İşte bu kurtuluşun nasıl gerçekleştiğini anlatan yerlerden biri de tam olarak burasıdır. Doğal olmayan kayalar üzerinde kazılar, yontmalar var. Buraları Fransızlar oda oda kullanmışlar. Çünkü kent tamamen ovaya hakim bir alan. Yani Mersin-Tarsus arasındaki, Adana-Mersin arasındaki tüm hareketleri ova üzerinden kontrol edebilecek bir mekan burası. Arpa Tepe gibi 2 tepeyi Fransızlar kontrol altına alarak, buradan tüm savaşı yönetmişler ve tüm geçişleri kontrol etmişler. Çünkü Mersin'i bağlayan köprü hemen Nacarlı'nın girişinde. Orayı da buradan kontrol ederek herhangi bir lojistik akışının veya askeri akışın önüne geçmişler” diye konuştu.

"Asıl savaşlar burada olmuş"

Kurtuluşun bu tepeden başladığının altını çizen Gültak, “Burada kazı yapmamızın sebebi de, buraya gelmemizin sebebi de budur. İlk önce bu Arpa Tepe ele geçirilerek, Sucular tarafından bir top getiriliyor ve bu topla Fransızlar rahatsız ediliyor. Daha sonra köprü ele geçiriliyor ve Tarsus'tan ve Adana'dan Kuvayi Milliye birliklerinin rahatlıkla geçişi sağlanıyor. Burada barınamayan Fransızlar daha sonra gelen destekle birlikte de Mersin'deki kontrollerini de elden kaçırıyorlar ve dolayısıyla 3 Ocak 1922 yılında tüm Mersin kurtulmuş oluyor. Burası çok önemli bir yer. Yıllarca burası atlanmış, önemsenmemiş, bakılmamış. Hem Osmanlı kaynaklarında hem de Fransa'nın kendi kaynaklarında burayla ilgili bilgiler vardır. 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunu kutluyoruz ama bu işin hikayesini bilmek lazım. 3 Ocak'tan önce yiğitlerimizin, şehitlerimizin, atalarımızın burada Nacarlı'da Fransızları nasıl def ettikleri, Nacarlı Köprüsü'nü nasıl ele geçirdiklerini ve sonrasında Mersin'in kurtuluşunun nasıl gerçekleştiğinin bilinmesi lazım. Çünkü asıl olaylar burada olmuş, savaşlar burada olmuş, Fransızlar buradan hükmetmişler. Burası düştükten sonra aslında Mersin kurtulmuş” şeklinde konuştu.

Tepeyi kendi imkanları ölçüsünde düzenlediklerini kaydeden Gültak, “Burada biz bir kazı çalışma yaptık. Buranın tarihini anlatan bir tabela koyduk. Ayrıca Türk bayrağımızı diktik. Bundan sonrası bizim işimiz değil. Burası için artık Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve müdürlüğümüzle görüşmeler yapacağız. Çünkü burası sit alanı. Kazılar yaptıkça çok farklı şeylerin de çıkacağına eminim” ifadelerini kullandı.