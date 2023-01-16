Freni boşalan öğrenci servisi toprak yığınına çarptı: 4 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde, freni boşalan öğrenci servisi toprak yığınına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde, freni boşalan öğrenci servisi toprak yığınına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Karşıyaka Mahallesi Mezbane Sokak'ta meydana geldi. Veysel Süygün yönetimindeki 33 S 7035 plakalı öğrenci servisi, seyir halindeyken freninin boşaldı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan servis aracı
yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. Kazada, A.C. Ö. (16), B.K. (18), M.Ö. (16) ve H.K. (17) yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.