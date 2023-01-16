İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Freni boşalan öğrenci servisi toprak yığınına çarptı: 4 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde, freni boşalan öğrenci servisi toprak yığınına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde, freni boşalan öğrenci servisi toprak yığınına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Karşıyaka Mahallesi Mezbane Sokak'ta meydana geldi. Veysel Süygün yönetimindeki 33 S 7035 plakalı öğrenci servisi, seyir halindeyken freninin boşaldı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan servis aracı


yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. Kazada, A.C. Ö. (16), B.K. (18), M.Ö. (16) ve H.K. (17) yaralandı.


Olay yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.