"Futbolda Engel Yok Var mısın Bir Gol Atmaya" projesi tamamlandı

Mersin Valiliği Koordinasyonunda Silifke Kaymakamlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES kapsamında finanse edilen “Futbolda Engel Yok Var mısın Bir Gol Atmaya” projesi Silifke'de tamamlandı.

9 ile 18 yaş aralığında 60 özel çocuğa verilen spor kursu tamamlandı. Kursu tamamlayan çocuklara Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir tarafından katılım belgesi verildi. Her öğrenciye madalyaları takılırken çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, ilçe genelinde bulunan özel çocukları sosyal yaşama adapte etmek, onların özel olması sebebiyle toplumdan ayrı bireyler olduğunu hissini ortadan kaldırmak ve özel çocuklara özgüven kazandırmak amacıyla futbol eğitimi verildiğini belirterek, "Özel bireylerin futbolu tanımlarını ve futboldan zevk almalarını sağlamak, günlük hayata adapte olmaları için özel bireylere gereken desteği sunmak ve futbolun gücü ve futbol topunun sihrini bir araya getirerek, özel bireylerin de herkes gibi futbol oynayabileceğini ve oynayabildiğini kamuoyunun dikkatine sunmak için 9 ile 18 yaş aralığında 60 özel çocuğumuza müdürlüğümüzce spor kursu verilmiştir. Futbol oynamak hem fiziksel hem de zihinsel anlamda kursiyerlerimize fayda sağlamıştır. Grup halinde davranabilmeyi öğrenecek, sosyal yönü gelişen çocuklarımız futbol oynamanın etkisiyle insanlarla daha iyi iletişim kurma, sorumluluk alma ve amacına ulaşma bilincini geliştirerek futbolun doğasında bulunan yardımlaşma ve takım ruhuyla Kolektif düşünme becerisini geliştirmeye katkıda bulunacaktır” dedi.

Proje uygulamasını anlatan Kaymakam Cinbir, “Proje uygulaması ilçe müdürlüğümüze bağlı tesislerde 9 ay boyunca hafta sonları 10.00-12.00 saatleri arasında kurumumuzca tahsis edilen servislerle tesislere getirilen özel çocuklarımız kaymakamlığımız tarafından görevlendirilen 8 antrenör tarafından futbol kursu aldılar. Ayrıca, öğrencilerimize antrenman arası iaşe ikramı yapıldı. Futbolda Engel Yok Var mısın Bir Gol Atmaya projesi kapsamında spor kursuna 20 kız ve 40 erkek özel çocuklara katıldı. Hafta sonlarında ikişer saat eğitim verildi. Kurslar 10'ar kişilik altı grup halinde yapıldı” diye konuştu.

Proje faaliyetlerinin sonucunda özel kursiyerlerin becerilerini sergileyecekleri halka açık bir futbol turnuvası düzenleneceğini belirten Kaymakam Cinbir, “Ayrıca proje kapsamında öğrencilerin motivasyonu için tüm kursiyerlerin aileleriyle birlikte katılacağı 140 kişilik Tarsus gezisi düzenlenecek. Tüm kursiyerlerimizin gerekli kurs kıyafetleri ve malzemeleri proje kapsamında kaymakamlığımızca karşılandı” dedi.