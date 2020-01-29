İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Füze düştü" iddiası jandarmayı alarma geçirdi

Mersin ile Adana sınırına füze düştüğü iddiası jandarmayı alarma geçirdi.


Tarsus'un Adana sınırındaki mahallesi olan Kefeli ile Adana'nın Damlapınar Mahallesi sınırına Suriye'den füze düştüğü iddiası jandarmayı harekete geçirdi. Tarsus bölgesinde Tarsus, Adana bölgesinde Adana jandarma ekipleri tarafından bir narenciye bahçesine düştüğü iddia edilen füze aranmaya başlandı.


İddia edilen füze yaklaşık 3 saat boyunca titizlikle arandı. Herhangi bir bulguya rastlanmazken, jandarma çalışmalarını devam ettiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.