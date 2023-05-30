Galatasaray'ın şampiyonluğu Mersin'de coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan ederken, Mersin'de de sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Karşılaşmanın hemen ardından Mersin'deki Galatasaraylı taraftarlar, Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Galatasaray Meydanı'na akın etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Polis ekipleri de kutlamalar dolayısıyla bölgede güvenlik önlemi alırken, taraftarların bazıları ise araçlarıyla şehir turu yaptı.