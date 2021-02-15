Gara şehidi polis memuru Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde kalleşçe şehit ettiği 13 görevliden biri olan polis memuru Sedat Yabalak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle, Mersin'in Bozyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesi, sabaha karşı uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanına, oradan da karayoluyla memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.

Cenazeye Bakan Soylu da katıldı

Evli ve 3 çocuk babası şehit polis memuru için ailesinin yaşadığı Tekeli Mahallesi'ndeki Tekeli Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Vali Ali İhsan Su, Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve milletvekilleri ile ilçe belediye başkanlarının da katıldığı törende Bakan Soylu, acılı anne Ünzile Yabalak ile baba Kadir Yabalak ve şehidin eşi Burcu Yabalak'a başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. Acılıyı aileyi yakınları teskin etmeye çalışırken, şehidin kızı Zeynep Yabalak'ın, polis kıyafeti içerisinde babasının naaşı önünde selam durması ise görenleri duygulandırdı.

Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit polis memurunun cenazesi, Bakan Soylu ve katılanların omuzlarında cenaze aracına götürüldü.

Şehidin cenazesi, daha sonra Bozyazı Tekeli Merkez Mezarlığında defnedildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum'dan görev yeri olan Şanlıurfa'ya dönerken, 28 Temmuz 2015 yılında Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde eşi ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı.