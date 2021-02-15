Gara şehidi polis memuru Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor

PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde kalleşçe şehit ettiği 13 görevliden biri olan polis memuru Sedat Yabalak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı törenle, Mersin'in Bozyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesi, sabaha karşı uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanına, oradan da kara yoluyla memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.

Cenazeye Bakan Soylu da katılacak

Evli ve 3 çocuk babası şehit polis memuru için ailesinin yaşadığı Tekeli Mahallesi'ndeki Tekeli Cami'inde tören düzenleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı tören öncesi şehit polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı cami önüne getirilirken, acılı anne Ünzile Yabalak ile baba Kadir Yabalak ve şehidin eşi Ebru Yabalak'ı yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin 7 yaşındaki kızı Zeynep Yabalak'ın, polis kıyafeti içerisinde, babasının naaşı önünde selam durması ise görenleri duygulandırdı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum'dan görev yeri olan Şanlıurfa'ya dönerken, 28 Temmuz 2015 yılında Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde eşi Burcu Yabalak ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı.