Gazeteci Ercan Güneş meslekteki 30 yılını kitaplaştırdı

Mersin'de uzun yıllar basın sektöründe hizmet veren gazeteci Ercan Güneş, ‘Medyanın gerçek yüzü-ah medya vah medya' adlı ilk kitabı ile okuyucularıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Güneş'in medya sektöründe geçen 30 yılını öykü tadında kaleme aldığı kitabının önümüzdeki günlerde yapılacak tanıtımın ardından tüm online mağazalarda ve kitapçılarda yerini alması bekleniyor.

Bugüne kadar çok sayıdaki yaygın basın kuruluşunda çeşitli görevlerde bulunan Ercan Güneş, meslekteki 30 yıllık birikimini kitaplaştırdı. Yaklaşık 1 yıllık çalışmanın ürünü olan 'Ah medya vah medya'nın tüm basım aşamaları tamamlanarak okuyucunun beğenisine sunulacak. Basımı tamamlanan ve önsözünü deneyimli gazeteciler Oral Çalışlar ile Yavuz Donat'ın yazdığı kitabın özellikle basın camiasından olumlu tepkiler alması bekleniyor.

İlk kitabını bitirmenin heyecanını yaşayan Güneş, kitabında ulusal medya deneyimlerini kaleme aldığını, acı tatlı hatırlarını tarihe not düştüğünü söyledi. Kitabıyla sadece gazetecilere değil her kesimden okuyucuya hitap ettiğini anlatan Güneş, “Meslektaşımız olsun ya da olmasın herkesin keyifle okuyacağına inanıyorum. Özellikle üniversite öğrencilerinin başucu olabileceği bir kitap hazırladım” dedi.

14 bölümden oluşan kitabın içeriğiyle ilgili bilgi veren Güneş, “Kitabın içerisinde yaşanmış birebir anılarım var. Kahramanlarımızdan vefat eden abilerimiz, arkadaşlarımız var ancak Allah uzun ömürler versin çoğu hayatta. Kitabı oluştururken acı hatırlara da yer verdim ancak bu kesinlikle bir rövanş, bir kavga olarak algılanmasın. Şahit olduğum kötü anıları törpüleyerek verdim, daha çok güzel hatıralara değindim. Öte yandan birçok iletişim öğrencisinin bilmediği eski çalışma sistemleri var. O dönem Türkiye'deki tüm ulusal gazetelerin çalışma tarzlarını anlatan bir kitap. Eskilerin çalışma sistemlerini anlattım, yenilerle karşılaştırdım" diye konuştu.