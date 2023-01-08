"Gazeteci Gözüyle Karma Fotoğrafı Sergisi" açıldı

Mersin Gazeteciler Cemiyetinin (MGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlendiği 'Gazeteci Gözüyle Karma Fotoğrafı Sergisinin' açılışı yapıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Gazeteci Gözüyle Karma Fotoğraf Sergisi açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışında konuşan MGC Başkanı R. Kaya Tepe, gazeteciler için fotoğrafın önemli olduğuna dikkat çekti. Fotoğrafın anı yaşattığını ve tarihe imza olduğunu kaydeden Tepe, gazetecilerin makinesinden çıkan tarihe damga vurmuş sok sayıda fotoğraf olduğunu belirterek, "Biz bu fotoğraf sergisiyle aslında gazetecilerin son dönemde fotoğraf çekme alışkanlıklarını bıraktıklarını gözlemledik ve bundan dolayı kentimizde böyle bir gelenek başlattık. Geçen sene bunun ilkini yaptık, gene katılım çok iyiydi. Bu sene de normal insanların bakışından farklı olarak gazetecilerin çektikleri fotoğrafları sergilemek istedik. Bundan sonraki fotoğraf sergilerimizde de umuyorum ki birlikte olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek toplu fotoğraf çekildi. Serginin, 8 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.