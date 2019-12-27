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Gazeteci Mehmet Yaşot toprağa verildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Yaşot, toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Yaşot, toprağa verildi.


Cenaze törenine Mersin milletvekilleri, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Dinsever, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, gazeteciler ve sevenleri katıldı.


26 Aralık günü saat 17.00 sularında geçirdiği kalp krizi sonrasında Devlet Hastanesine kaldırılan ancak tüm çabalara rağmen hayata döndürülemeyen Mehmet Yaşot 82 yaşındaydı. Geçmiş yıllarda TRT, Anadolu Ajansı, Akşam ve Yeni Adana gazetelerinin muhabirliğini yapmıştı.


Yaşot, son 15 yıldır ise Tarsus Ekspres gazetesinde günlük köşe yazarlığı yapıyordu.

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