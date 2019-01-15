Gazeteciler 'Beyaz Baston Etkinliği'ne katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak kente gelen Milliyet Gazetesi yazarları, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile birlikte 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' dolayısıyla düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldılar.

Forum AVM'de düzenlenen farkındalık etkinliğinde Başkan Kocamaz ve yazarlar, görme engelli bireylerin günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları biraz olsun anlamak adına gözlerine siyah bant takıp, beyaz baston ile yürümeyi denedi. Oldukça zorlanan yazarlar, etkinliğe katılım gösteren görme engelli bireylerle de sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olarak Mersin'in güzelliklerini görmeye gelen yazarlar, kentin tarihi, kültürel ve turistlik mekânlarının yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetleri de inceledi. Yazarlar, Mersin kent merkezine gelerek Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İkinci Bahar Emekli Evi, Gençlik Lokali, Çocuk Danışma Merkezi, Zeytin Dalı Anıtı ve Miyav Park gibi önemli projeleri yerinde gördü.