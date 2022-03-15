Gazi Çiftliğinde Ressam Nazan Kundak sergisi açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Silifkeliler Derneği (MESİDER) iş birliğiyle Silifke Gazi Çiftliğinde Ressam Nazan Kundak'ın resim sergisi açıldı. Ressam Kundak, çocukluk dönemindeki Silifke'yi ve Atatürk'ün Valilik Konağına ilk gelişini resmettiği tabloyu Gazi Çiftliğine armağan etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sergiye Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'in yanı sıra birçok derneğin temsilcileri katıldı.

Ressam Kundak, hediye ettiği tabloyu anlattı: “Çocukluğumun Silifkesi”

Çocukluğundan bu yana resim çizdiğini belirten Ressam Kundak, “Yurt dışı ve yurt içinde 250 sergiye sahibim ve aynı zamanda 21 koleksiyonum var” dedi.

Moda tasarımcısı olarak da önemli çalışmaları hayata geçirdiğini anlatan Kundak, Gazi Çiftliğine armağan ettiği tablodan da bahsederek, “Çocukluğumun Silifkesi. 7 ceddimiz hep Silifkeli bizim. Atatürk'ün ilk defa Valilik Konağına gelişi. Valilik Konağının çizimi ve eski Silifke Köprüsü, değirmeni hatta okuduğum okul. Ortaokul ve liseyi burada bitirdim. O dönemin çok güzel eski hali” ifadelerini kullandı.

Ressam Kundak, sergi açılışında yaptığı konuşmada ise “Bugün benim için çok anlamlı bir gün, çünkü Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, üretmek için birlik ve beraberliğin şart olduğunu Silifke'de kooperatifleşmenin temelini atarak göstermiştir. Yaşamımız boyunca üretmeyi ilke edinmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Atamızın mirasına Meral Seçer ve Vahap Seçer bir dokunuş yaptılar”

Gazi Çiftliği Sorumlusu Hatice Okur Dönüm de sergi açılışında yaptığı konuşmada, konuklara katılımları için teşekkür ederek; “Atamızın mirasına Meral Seçer ve Vahap Seçer bir dokunuş yaptılar. Bölgenin çocukları olarak bizlere emanet ettiler. Dediler ki, burayı en iyi siz bilirsiniz ve en iyi siz anlatabilirsiniz” dedi.