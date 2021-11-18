Geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki eğitime entegrasyonu sağlanacak

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan başkanlığında yapılan toplantıya, İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday, Mersin Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Kerimoğlu ve Suriyeli kanaat önderleri katıldı.

Toplantıda, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde genel durumun dengelenmesine katkıda bulunacak, yoksulluğun azalmasını ve sosyal hassasiyetin giderilmesini sağlayacak olan çalışma yapılması, işgücü piyasasında yüksek talep alan işlerde geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik kapsayıcı kaliteli mesleki ve teknik eğitime erişimin arttırılmasına yönelik konuların ele alındığı bildirildi.