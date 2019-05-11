Mezitli Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Mezitli Soroptimist Kulübü'nün birlikte yürüttüğü ‘Geçmişten Geleceğe Mezitli Dokuması' projesi tamamlandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, projenin sona erdiğini, ancak bu yöndeki çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Tarihi Mezitli Dokumasını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen ve üç yıl süren projenin kapanış töreni, dokuma atölyesinin kurulduğu Mezitli Belediyesi Sanatevi'nde gerçekleştirildi. Törene, Başkan Neşet Tarhan'ın yanı sıra kursiyerler, belediye meclis üyeleri, Mersin Üniversitesi öğretim görevlileri, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Nalan Varat ve üyeleri katıldı.

Kursiyerlerin çiçek verilerek ödüllendirildiği kapanış töreninde konuşan Kulüp Başkanı Varat, “3 yıl önce heyecanla başladığımız projenin sonuna geldik. Sonuna geldik diyoruz ama aslında güzel başlangıçların sonu yoktur. Bu projede dokumayı bilmeyen kadınlara dokumayı öğretmek bilenlere ise farklı pencereler açmak dokumayı sonsuza taşıyacaktır. Projemizin isminde olduğu gibi geçmişten geleceğe Mezitli Dokumasını birçok ortamda tanıttık. Tanıtmaya da devam edeceğiz. Geçmişte kalan meslekleri gün yüzüne çıkarmak, tanıtmak, devam etmesine katkı sunmak açısından çok değerli bir proje oldu. Proje ortağı olarak her zaman tam destek veren başta Mezitli Belediyesi Başkanımıza ve çalışanlarına, kadınlara dokumayı öğreten hocalarımıza, dokumaların satışında ve projenin yürütülmesinde destek veren kulüp arkadaşlarımıza, emek veren kursiyerlerimize teşekkür ederiz. Birlikte başarmanın gururu ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor”

Kadınlara yönelik projelere büyük önem verdiğini söyleyen Başkan Tarhan da “Projemiz sona eriyor ancak bu yönde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Burada üretimde bulunan kadınlarımız çok önemli şeyler öğrendiler ve daha da önemlisi bunu kazanca da dönüştürdüler. İlerleyen zamanda bunun özellikle yurtdışında daha çok rağbet gören bir proje olacağına inanıyorum. Yeter ki, kadınlarımız bu konuda sabır göstersinler ve ısrarcı olsunlar. Hayal bile edemeyecekleri geliri elde edeceklerini düşünüyorum. Ama maalesef kadınlarımız daha çabuk para kazandıkları Kadın Üretici Pazarlarını daha fazla tercih ediyor. Bu konuda kadın üretim kooperatifi kurarak projeyi büyütebiliriz. Meclis üyelerimizle görüşüyoruz. Meclis üyelerimiz bugün gelerek yakından tanık olma şansı buldular. Onlarla birlikte başarıyı yakalayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.