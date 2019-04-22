Geleceğin hekimleri 'Kaos Teorileri' oyununu sahneledi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan geleceğin doktor adaylarının sergilediği, 'Kaos Teorileri' adlı tiyatro oyunu izleyenlerden tam not aldı.

Uğur Oral Konferans Salonunda sergilenen oyunun gösterimi, fakülte öğrencileri ve yakınlarının yanı sıra, MEÜ Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kaleağası ve MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Meltem Nass Duce ile akademisyenler tarafından izlendi.

Geleceğin doktor adaylarının sahne aldığı, Alexander Dinelaris'in yazdığı, Ekin Tuncay Turan'ın çevirdiği, yönetmenliğini Bilal Hamad'ın, yönetmen yardımcılığını da Atakan Kılınç'ın yaptığı 'Kaos Teorileri' adlı oyunda, MEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feramuz Demir Apaydın da rol aldı.

Kara komedi türündeki önemli eserlerden biri olan tiyatro oyunu, evrendeki düzensizliklerin aslında düzenli olduğunu öngören ve buna dair elinde delileri bulunan bir teoriyi gözler önüne seriyor.

Oyunu etkili bir performans ve büyük başarıyla sergileyen Tıp Fakültesi öğrencileri, gösterim sonunda salonu dolduran izleyicilerden yoğun alkış aldı.