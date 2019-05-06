Geleceğin sanatçılarının sertifika heyecanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Tiyatro Şube Müdürlüğünün düzenlediği kurslara katılarak eğitim alan geleceğin oyuncu adaylarına sertifikaları verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu drama eğitimleri kapsamında 6 aydır eğitim alan küçük kursiyerler, sertifikalarını almadan önce eğitmen Özgür Ahmet Gönenler'in yazıp yönettiği 7 farklı skeci sahnelediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenen oyunlarda başarılı bir performans sergileyen küçük kursiyerler, oyunları izleyen ailelerinden ve kalabalık bir izleyici topluluğundan bol bol alkış aldılar.

Ücretsiz eğitmenler eşliğinde yeteneklerini geliştirme fırsatı bulan çocuklar, 6 ay süren eğitimler sonrasında sertifika almaya hak kazanıyor. Mersin'de kültür ve sanat alanında önemli etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, sanata ilgi duyan tüm aileleri ve çocukları bekliyor.