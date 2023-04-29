Geleceğin şeflerine ödülleri verildi

'Geleceğin Şefleri Meslek Lisesi Yemek Yarışması' ödül töreni, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın katılımıyla Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin menü düzenleme, elindeki malzemeyi verimli kullanma, zamanlama, servis yapma incelikleri gibi konularda tecrübeler edinmelerini, motivasyonlarını arttırmak amaçlandığı yarışmada İl Milli Eğitim Müdürü Koca'da geleceğin şeflerine destek verdi. Türkiye'nin turizm ülkesi olduğunu vurgulayan Koca, "Aynı zamanda yemek kültürüyle dünyada nam salmış lezzetlerin coğrafyası. Gerçekten ülkemizin her bölgesi bambaşka lezzetlere sahip. Bizler, bu zengin ve köklü yemek kültürümüz gelecek nesillerle taşımalı, annelerimizin, ninelerimizin yemeklerini modern çağa ulaştırmalıyız. Bu anlamda bu etkinlik sadece bir yarışma değil, kültürümüze, değerlerimize, ananelerimize verdiğimiz değerin de bir ifadesidir. Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi koordinasyonunda düzenlediğimiz yarışmamıza bu sene 9 okulumuzdan 72 öğrencimiz katıldı. Evlatlarımız geleceğin şefleri olmak için ana yemek, tatlı, black box ve kuver açma olmak üzere 4 kategoride hünerlerini sergilediler. Ellerinin lezzeti, alanlarındaki bilgi birikimleri, büyüklerinden, öğretmenlerinden öğrendikleri yemeklerine tat kattı. Ben, bu yarışmanın gerçekleşmesinde bizlere büyük katkılar sunan çok değerli şeflerimize, öğretim üyelerimize, emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, değerli bilgi birikimleri ve deneyimlerini bizlerle paylaşan, jüri üyesi olarak görev yapan tüm dostlara sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimi en kalbi duygularımla tebrik ediyor ve meslek yaşamlarında başarıdan başarıya koşmalarını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.