'Gelecek Benim' projesine ödül

Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce uygulanan 'Gelecek Benim' projesi, Emniyet Genel Müdürlüğünce ikincilikle ödüllendirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüklerinin başarılarını değerlendirmek amacıyla her yıl, 'Yılın en iyi TDP il uygulamaları' seçimi yapıldığı hatırlatıldı.

Yapılan değerlendirmede, 2018 yılında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce uygulanan, 'Gelecek Benim' isimli projenin ikincilik ödülüne layık görüldüğü, ödülün, Ankara'da yapılan ‘Genişletilmiş Koordinasyon Toplantısı'nda, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya tarafından törenle verildiği kaydedildi.