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Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde yine kaybetti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde Botaş'a 62-54 yenildi.


Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 17-14 önde tamamladı. İkinci periyotta ise istediği oyunu ortaya koyan ve rakibine göre daha fazla sayı bulunan deplasman ekibi Botaş, devreye 34-31 önde girdi. 3. periyotta da iyi oyununu sürdüren Botaş, bu periyotu da 51-41 önde bitirdi. Maçın son periyotunda da karşılıklı sayılar olurken, maçtan Botaş 62-54 galip ayrıldı. Bu sonuçla Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ligde 3'de sıfır yapmış oldu.



Hakemler: Fatih Güler, Ozan Gönen, Burak Yılmaz


Salon: Servet Tazegül


Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Nia Coffey 10, Meltem Avcı 13, Melis Talay 2, Göksen Fıtık 7, Gabriela Marginean 2, Leonor Rodriguez 9, Feride Şevval Akalan 7, İlayda Güner 4


Botaş: Temitope Fagbenle 9, Shey Peddy 22, Kuanitra Hollingsvorth 4, Melis Gülcan 3, Kelsey Mitchell 3, Buşra Akbaş 10, Cansu Köksal 3, Marina Bas 8


1. periyot: 17-14 (Çukurova Basketbol lehine)


Devre: 31-34 (Botaş lehine)


3. periyot: 41-51 (Botaş lehine)

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