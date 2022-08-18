Geleneksel 5'inci İncir Festivali başlıyor

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 5'inci İncir Festivali başlıyor.

Sanatçıların konserler vereceği festival, Göçük Mahallesi'nde 20 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek.

Tarsus'un tanıtımına katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Geleneksel 5. İncir Festivali'nde, “en iyi incir yetiştiriciliği” yarışması düzenlenecek. Festivalde sanatçılardan Hasan Önal ise 19.00'da, Bahri Şenbaş 20.00'de ve Aylin Dinçer 21.00'de konser verecek.

Tarsus'un en önemli tarım ürünlerinden birisi olan incirin tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Tarsuslular doyasıya eğlenme imkanı bulacak. Göçük Mahallesi'nde yöresel ve kültür tarihinin unsurları bir araya gelerek şölen oluşturulacak. Etkinlikte en iyi inciri yetiştirmiş olan kişilere birinci, ikinci ve üçüncülük ödülü verilecek.

Etkinliğe katılacak olan vatandaşlar için Tarsus Belediyesi tarafından Antik Yol önünden saat 18.00'da otobüs kaldırılacak.