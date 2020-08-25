Genç ASKON Mersin Şube Başkanlığına Yasin Genç getirildi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'ne (ASKON) bağlı Genç ASKON Mersin Şube Başkanlığına Yasin Genç'in atandığı bildirildi.

ASKON Mersin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Hasan Arslan ve yönetim kurulunun yapmış olduğu istişarelerde yapılan görüşmeler neticesinde, ASKON Genel Merkezine önerilen Yasin Genç, Genç ASKON Mersin Şube Başkanlığı görevine getirildi.

ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, "Yesin Genç'in, bu görevde genç üyeleriyle birlikte bir çok yeni projeye imza atacaklarına aynı zamanda şehrimizi genç ve dinamik iş adamlarından oluşan bir ekiple üretmeye ve geliştirmeye yönelteceği kanaatindeyim. Görevi devir eden eski başkanımız Mustafa Yarmacı kardeşimize ve değerli genç askon üyelerine teşekkür ederiz" dedi.