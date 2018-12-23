Genç MÜSİAD Mersin Şubesi'nin 11. Olağan Kongresi yapıldı

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi'nin 11. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Metin Tümen güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Bir otelde gerçekleştirilen genel kurulun açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Metin Tümen, böylesine güzide bir yapı içerisinde görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genç MÜSİAD'ın 'Yüksek ahlak, ileri teknoloji' düsturuyla hareket eden, bugünün gençlerini yarına hazırlayan, yekvucut bir şekilde atiye yürüyen, bunları yaparken kul hakkı yemeyen, ticaretini yaparken Hak'kı unutmayan, ahilik töresini yaşamaya çalışan, geleceğin iş adamlarını yetiştiren güzide bir kurum olduğunu söyleyen Tümen, "Genç MÜSİAD Mersin, kamu kurumlarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza kadar herkesle istişare etmekte, ticaretle iştigal eden gençlerimizin sorunlarına yönelik çözümler aramaktadır. Tabi önceki kuşaklar daha iyi bilmekle birlikte, bizler de hem okuduklarımızla hem de büyüklerimizden dinlediklerimizle öğreniyoruz ki, daha önce genç olmak, gençliği yaşamak, bir genç olarak fikir beyan etmek oldukça zordu. 'Sen bilmezsin, ilk önce okulunu bitir' gibi olumsuz cümleleri bizler ve sizler büyüklerimizden mütemadiyen duyduk fakat artık gençler olarak bizler de hem ticarette hem içtimai hayatta söz sahibiyiz ve bunun da hayatlarımıza neler kattığını hep birlikte görüyoruz" dedi.

"Sorumluluklarımızı biliyoruz"

İçinden geçilen bu handikaplı günlerin, keskin virajların, bu topraklar üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını kaydeden Tümen, "Sorumluluklarımızı biliyoruz. Bu bağlamda kişisel olarak, kendimizi geliştirmek için gayret ediyoruz. İkili ilişkilerimizi, toplumla olan münasebetlerimizi sürekli vicdan tartısına vurup gözden geçiriyoruz. Nerede bir mazlum varsa, orada durmaya, onlara el uzatmaya çaba sarf ediyoruz. Nerede bir zalim varsa, karşısında durmaktan, doğruyu yüzüne haykırmaktan korkmuyoruz. Ayrıca ve hatta en önemlisi, bu toprakların fidanları olan, bu topraklarda yetişen biz gençlerin, her ne kadar bu dünyada yaşıyor olsak da şairin de dediği gibi ahret parası biriktirmemiz gerektiğini biliyoruz. Hak'kın boyasıyla boyanıp, yüksek ahlaklı, köklerini maziden koparmamış, kültürüne sımsıkı sahip çıkan, ailesine önem veren, velhasıl 'kul' olma bilincini kaybetmeyen, O'nun gölgesinden başka gölge bulunmayan o gün geldiğinde, hadisi şerifte de buyrulduğu gibi 7 sınıftan biri olan gençler içinde olmak istiyoruz. İşte bunun için de Peygamberimizin 'İnsanlar içinde Yüce Allah'ın en sevdiği kimse, kötülükleri terk edip, iyiliklere yönelen gençtir' hadisi şerifini rehber ediniyoruz" diye konuştu.

"Paranın gücünü ülkenin üretim gücü belirlemektedir"

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer ise Türkiye'nin kendi içinde bütün, bölgesinde etkin, dünyada saygın bir ülke oluşturma mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmaya gayret ettiklerini söyledi.

11 bini aşan üyesi ile 60 bine yakın işletmeyi temsil eden ve 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan MÜSİAD'ın, yaptığı çalışmalar, yatırım ve istihdama katkılarıyla Mersin'in ve ülkenin bu seviyelere ulaşmasında önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Yıldızgörer, "Hamdolsun bugün geldiğimiz noktada, yurt içinde 86 irtibat noktası, yurt dışında ise 78 farklı ülke de toplamda 200 den fazla temsilciliğe sahip olarak dünyanın en büyük ve en etkin işadamları derneği olmuştur. En son geçen ay yaptığımız 17. MÜSİAD EXPO kapsamında 140 farklı ülkeden 7 binden fazla yatırımcı ve devlet adamını konuk ettik. 2018 yılını geride bırakırken, son yıllarda ülkemizde ve yurt dışında yaşanan baş döndürücü trafiği ve değişimleri, sürdürülebilir gelecek vizyonu oluşturmak adına iyi okumalı, analiz etmeli ve elde ettiğimiz verileri ve tecrübeleri iyi bir şekilde konumlandırmalıyız. Dünya siyaseti ve ekonomisi anlamında zor bir yıl olarak öngörülen 2019'un arifesinde Türkiye, kendi siyasi ve ekonomik paradigma değişimini 2018 yılında, tüm zorluklara rağmen başlattı. Gerek ekonomik saldırılar gerekse değişen siyasi ekosistem çerçevesinde, sahip olduğumuz jeopolitiğin hem avantajlarını hem de zorluklarını hep birlikte gördük, yaşadık. Bu tecrübeler bize gösterdi ki, paranın gücünü ülkenin üretim gücü belirlemektedir. Ayrıca büyüyen bir ekonomi için ülkemizin donanımlı genç girişimcilere ihtiyacı vardır. Gençlerimize itimadımız tamdır. Yeni sanayi devrimini genç girişimcilerimiz yapacaktır. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinin çağı anlayan girişimci gençlere ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı.

Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Yunus Furkan Akbal, kuruldukları günden bu yana MÜSİAD'ın desteğine layıkıyla hizmet etmeye gayret gösterdiklerini belirterek, " Onların vizyonunu ve misyonunu taşıyarak, izlerinden emin adımlarla gidiyoruz. Türkiye'deki kentlerin yanısıra uluslararası ülkelerde de şubelerimizle burada olduğu gibi hizmet veriyoruz. Uluslararası kongreler, liseler ve üniversitelerde faaliyetlerimizle, onların tecrübe edinmelerini sağlıyoruz. Kısacası MÜSİAD'ın milli ve manevi duygularını, ahlaki ve vicdani değerlerini, ekonomiye katkılarını gelecekte de yaşatmak için ciddi çalışma içerisindeyiz. Hedefimiz MÜSİAD bayrağını Türk bayrağı ile birlikte ülkenin ve dünyanın her yerinde dalgalandırmak" şeklinde konuştu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin -Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'da kongrede birer konuşma yaparak, üretim ekonomisi ve yerlilik vurgusu yaptılar.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde yeni yönetim şu isimlerden oluştu; "Metin Tümen, Abdulcelil Alkış, Abdulkadir Kılıççıoğlu, Ali Dara, Aykut Kutlu, Emre Akbaş, Hacı Murat Yıldız, Hasan Timurtaş, Mazlum Şahin, Mehmet Demir, Mustafa Işık, Necdet Yeni, Nurullah Baltu, Nurullah Yıldızgörer, Okan Kanşıray ve Taha Tekince."