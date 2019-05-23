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Genç ormancılara sahada uygulamalı eğitim verildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde danışmanlık hizmet alımı çerçevesinde çalışacak orman mühendislerine ve orman işletme şeflerine, “Silvikültürel etanın belirlenmesi, belirlenen etanın meşcereye tatbiki ve damga uygulaması” eğitimi verildi.


Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sahada gerçekleştirilen eğitime Bölge Müdür Yardımcısı Durmuş Bilal Akkuş, Silvikültür Şube Müdürü Dr. Hakan Keleş, Mersin Orman İşletme Müdür Yardımcısı Muhammet Köse, orman işletme şefleri ve genç orman mühendisleri katıldı.


Silvikültür Şube Müdürü Keleş tarafından Mersin Orman İşletme Şefliğinde verilen eğitimde, kızılçam türünün büyük alan tıraşlama metodu ile gençleştirilmesi, gençlik bakımı, sıklık bakımı ve ilk aralama bakımı konuları uygulamalı olarak gösterildi.


Düzenlenen silvikültür eğitimi ile genç orman mühendislerinin bilgilerini tazelemek, yerinde uygulamalı olarak göstermek ve uygulamayı bizzat kendilerine yaptırarak kalıcı bilgi oluşmasının hedeflendiği bildirildi.

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