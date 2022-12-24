Genç piyanist Mersinlilerle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle Akdeniz Opera ve Bale Kulübü (AKOB) öncülüğünde Türkiye'nin en genç caz piyanisti Hakan Başar, Mersin'de unutulmaz bir konser verdi.

Piyanoda Hakan Başar, kontrabasta Paolo Benedettini ve davulda Ruben Bellavia'nın sahne aldığı konsere katılan Mersinliler müziğe doydu. Müzikseverler, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser ile keyifli bir akşam geçirme fırsatı bulurken, Hakan Başar Trio, caz, blues, latin caz, soul caz, gospel ve post bop tarzı parçalarıyla Mersinlileri mest etti.

Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Başkanı Demet Şaman Tarlakazan, AKOB olarak çok özel bir grubu Mersinlilerle buluşturduklarını belirterek, "Hakan, Türkiye'nin en genç caz piyanisti ve dünya çapında bir yeteneği var. Dünyadan değerli müzisyenlerle çalmakta ve onlardan davetler almakta. Bu akşamki programda da, uluslararası bir projenin Türkiye ayağı ilk defa Mersin'de gerçekleşiyor. Bunun şöyle bir anlamı var, İtalya ve Türkiye arasında, müzik yoluyla bir köprü kurmanın da ifadesi olacak” dedi.

Tarlakazan, bu konseri gerçekleştirmek için Mersin'in çok değerli kurumlarından destekler aldıklarını da belirterek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin İl Kültür Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Kent Konseyi, Mersin Devlet Opera ve Balesi, Agob Zilleri ve Zuhal Müzik'ten önemli destekler aldık. Bu, sivil toplumla kentin kurum ve kuruluşlarının diyalogları sonucunda gerçekleşti. Umarım bu diyalog ileride daha da genişleyerek devam eder ve Mersin, kültür sanat alanında nitelikli birikimlerini, böylesi ulusal ve uluslararası projelerle geliştirme ve yeni katkılar sağlama fırsatı elde eder” diye konuştu.

Mersinlilere müzik ziyafeti veren Hakan Başar da “8 yaşımdan beri caz müzikle uğraşıyorum. Aynı zamanda caz piyanistiyim. AKOB'un düzenlediği bu akşam için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.