Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Mersin'de başladı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençler Arası Kültür ve Sanat Akdeniz Bölge Birinciliği Yarışmaları" Mersin'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilgi, şiir, müzik ve tiyatro dallarında 81 ilden lise ve üniversite öğrencilerinin katılımı ile yarışmalar Yunus Emre Kültür Merkezi'nde başladı. 4 farklı kategoride 4 gün sürecek yarışmaların açılışına Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Nacar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Mehmet Ali Avcı ve Metin Koçak ile öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Genel Müdür Yardımcısı Kahyaoğlu, Akdeniz bölgesinden 8 ilden yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri ve Genel Müdürlüğümüz tarafından siz kıymetli gençlerimiz için hayata geçirmiş olduğu yarışmaların tatlı bir rekabet içerisinde sizleri bir araya getirerek kaynaştırmak amacı içerisindeyiz. Bu yaptığımız yarışmalarla sizlere yeteneklerinizi göstermenize fırsat veriyoruz. Bugün bilgi yarışması ile başlayacak ve 4 gün sürecek olan yarışmalarda kazananın geleceğimizin teminatı olan siz gençler olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Genel kültür, tarih, sanat tarihi, edebiyat, coğrafya, vatandaşlık, görsel sanatlar, müzik, sayısal mantık ve spor kültürü alanlarından seçilen soruların sorulduğu "kim bilir" sloganı ile bu yıl ilk kez düzenlenen bilgi yarışması sonunda liselerde Burdur 1'inci, Hatay 2'nci ve Isparta 3'üncü olurken, üniversitelerde ise Hatay 1'inci, Antalya 2'nci ve Adana 3'üncü olma başarısı gösterdi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Kahyaoğlu ile İl Müdürü Kaymaz tarafından verildi.