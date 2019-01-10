Gençler dart il birinciliği sona erdi

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 7-8 Ocak 2019 tarihlerinde Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi spor salonunda yapılan dart müsabakalarına il genelinde 36 okuldan 186 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda, kızlarda Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi 1'inci, Tarsus Ticaret Sanayi Odası MTAL 2'nci, Toroslar Mehmet Serttaş Anadolu Lisesi 3'üncü ve Tarsus Özel Toros Anadolu Lisesi 4'üncü oldu. Erkeklerde ise Mezitli Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi 1'inci, Toroslar Kadri Şaman MTSO MTAL 2'nci, Akdeniz Mine Günaştı Anadolu İmam Hatip Lisesi 3'üncü ve Akdeniz İsa Öner Çok Programlı Lisesi 4'üncü olarak müsabakaları tamamladı.

Okullar Arası Gençler Dart İl Birinciliği sonunda kızlarda 1'inci olan Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi ve 2'nci olan Tarsus Ticaret Sanayi Odası MTAL; erkeklerde ise 1'inci olan Mezitli Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi ve 2'nci olan Toroslar Kadri Şaman MTSO MTAL, Mersin'i Türkiye Okullar Arası Gençler Dart Yarı Finallerinde temsil etmeye hak kazandı.