Gençler doğayla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile Kayrakkeşlik Mahallesi'ne gezi düzenledi. Yoğun ilgi gören geziye katılan gençler, 8 kilometre boyunca doğa ile iç içe gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından düzenlenen çeşitli etkinlikler ile eğlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Doğa Bizi Çağırıyor” etkinliğine katılan 60 genç, Toroslar ilçesine bağlı Kayrakkeşlik Mahallesi'nde buluştu. Ormanlık alan içerisinde yer alan 8 kilometrelik uzunluğundaki parkurda doğa ile iç içe bir yürüyüş gerçekleştiren gençlere, yürüyüş sonrasında yemek ikramı yapıldı. Geziye nişanlısı Muhammed Onur ile katılan Nuray Okat, geziyi çok beğendiğini ifade ederek, “Ben Mersinliyim ama Mersin'de böyle güzel bir alan olduğunu bilmiyordum. Geldiğimiz zaman söyledim. Birbirimize konum da attık. Çok güzelmiş bir daha geliriz. Çok hoşumuza gitti bizim. Güzel bir etkinlikti, güzel bir hafta sonu geçirdik” dedi.

Muhammed Onur ise 5 yıldır Mersin'de yaşadığını belirterek, “Bu tür organizasyonlara katılmaya çalışıyoruz. Bu şekilde alanlar olduğunu ben de bilmiyordum. Şehir merkezine yarım saatlik uzaklıkta. Arkadaşlarımıza da tavsiye edeceğiz” diye konuştu.

Geziye Tarsus'tan katılan Cansu Nur Gür, geziyi düzenlediği ve gençlere bir fırsat sunduğu için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ederek, etkinliğin kendileri için spor olduğunu ve güzel bulduğunu ifade etti.