Gençler, Gençlik Konserinde Kent Orkestrası ile coştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hafta boyu düzenlediği etkinliklerle Mersinlileri coşturdu. O etkinliklerden biri de Adnan Menderes Bulvarı Amfi Tiyatrodaki Gençlik Konseri oldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin düzenlediği Gençlik Konserine gençler yoğun ilgi gösterdi.

Mersin'de şarkılar, dans ve eğlence dolu bir gece yaşandı

Daniel Fedorean'ın şefliğinde Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşatan Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, konsere Barış Manço'nun “Gibi Gibi” şarkısıyla başladı. Kent Orkestrası ardından “Uyuyamam”, “Aldatıldık” ve “Zor Kadın” gibi şarkıları seslendirirken; konser alanını dolduran seyirciler zaman zaman dans edip, şarkıları hep birlikte söyledi.