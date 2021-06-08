Gençler sınav stresini konserle attı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “LGS Biter, Bu Gençler Konsere Kaçar” sloganıyla Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası Adnan Menderes Sahili'nde gençler için dopdolu bir etkinlik düzenledi. Gençler sınav streslerini konserde şarkılara eşlik edip dans ederek geride bıraktı.

6 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınavının ertesi günü stresi ve yorgunluğu geride bırakmak isteyen gençler soluğu, sosyal medyada ‘Adnan Menderes Sahili Uçak Maketi Yanı' olarak duyurulan lokasyonda aldı. Saat 17.00'deki konser programında ‘Grup Loca', ‘DJ Performansı' ve ‘Grup Filozof' yer aldı. Büyükşehirin işlettiği ‘Bakkal'da gençlere ayrıca bir de içecek ikramı yapıldı. Gençler bir yandan içeceklerini yudumladı bir yandan da şarkılar ve danslar eşliğinde sınav stresini geride bıraktı.

Sınavın genel olarak iyi geçtiğini ifade eden gençlerden Ezo Naz Yıldız, “Bu konserin bize iyi geleceğini düşünüyorum, eğlenceli olacağını düşünüyorum” dedi. Başkan Vahap Seçer'e teşekkürünü ileten Yıldız, “İyi ki yapmış, konserin bizi biraz neşelendireceğini düşünüyoruz sınavdan sonra” dedi.

LGS'den sonra konser keyfi için Kültür Park'a gelen İrem Naz Tokel ile Ezgi Su Mısırlı da sınavın stresini müzik dinleyerek atacaklarını ifade etti.