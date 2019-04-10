Gençlerden örnek çalışma

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın seçim çalışmalarında gönüllü olarak yer alan 50 genç, örnek bir çalışmaya imza attı. Başkan Tarhan'ın, “kutlama çiçeği getirmeyin, çocuk okutun” çağrısına uyan gençler, kendi aralarında topladıkları para ile Mezitli'nin Filizleri Projesi kapsamında iki öğrencinin eğitim masraflarını üstlendiler.

Başkan Tarhan'ı makamında ziyaret ederek Belediye Başkanlığını yeniden kazanmasını kutlayan gençler, çiçek vermek yerine yaptıkları bağış belgesini hediye ettiler.

Seçim çalışmaları kapsamında, gönüllü olarak afiş asmak, broşür dağıtmak gibi destek çalışması yapan gençler adına konuşan Onur Karakaya, “Biz tamamen Başkanımız Neşet Tarhan'ın Mezitlimiz için kattığı değerlerin devam etmesi amacıyla hiçbir ücret almadan gönüllü olarak seçim çalışmaları içerisinde yer aldık. Başarıyla çıktığımız seçimler sonrası Başkanımızdan çok anlamlı ve bizim için çok değerli bir çağrı geldi. Kutlama için çiçek göndermek yerine çocuk okutulması çağrısı yapan başkanımızın bu duyarlı hareketine biz gençler olarak da katkı sunmak amacıyla aramızda para topladık. Bizim bu çabamızı gören farklı insanların destek olma çağrısını da kabul etmeyerek tamamen kendi çabamızla Mezitli'nin Filizleri kampanyası kapsamında iki çocuğumuzun eğitim masraflarını karşıladık. Başkanımızı ziyaretimizde de kendisine çiçek sunmak yerine bu belgeyi hediye ettik. Başkanımızın kentimize kazandırdığı duyarlılık çemberini ne kadar büyütebilirsek o kadar mutlu oluruz" dedi.

Mezitli'de yaşayan vatandaşların yardımseverlikleri ile tüm Türkiye'ye örnek olduklarının altını çizen Başkan Tarhan ise “Kentimiz, ‘burası Mezitli' vurgusunu haklı çıkartırcasına son derece iyiliksever ve duyarlı vatandaşlarımızın yaşadıkları bir yer. Biz değişik zamanlarda vatandaşlarımızın dayanışma ruhunu artırmak amacıyla yaptığımız çağrılara kısa sürede büyük dönüşler alıyoruz. Bugün arkadaşlarımızın ortaya koydukları örnekte son derece önemlidir. Seçim boyunca hiçbir karşılık beklemeden en zor görevleri yerine getirdiler. Çoğunu tanımadığım bu gençlerimizi afiş asarken, broşür dağıtırken, mahalle çalışması yaparken görüyordum. Hiçbir karşılık beklemeden seçim çalışmamız boyunca yanımızda oldular. Gençlerimize teşekkür etmek amacıyla bir araya gelmek istedim. Onlar beni ziyarete gelirken verilebilecek en güzel hediye ile geldiler. Üniversite öğrencisi, işçi, işsiz farklı kesimlerden gençlerin bu duyarlı yaklaşımı alkışlanacak değerdedir. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bize düşen gençlerimiz için en güzel hizmeti üreterek Mezitli'yi mutlu bir kent yapmaktır" diye konuştu.