Gençlere ulaşım '1 lira' kalacak

Seçer, gençlere otobüs ücretlerinin 1 lira olarak kalacağı ve sabahları ücretsiz çorba dağıtımının artarak süreceği müjdesini verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz'ın davetiyle gerçekleştirilen buluşmaya katılan Başkan Seçer, gençliğin bütün kurumların, bütün toplumların umudu olduğunu belirterek, "Bunlar belagatte, retorikte kaldı mı bir işe yaramıyor. Ama uygulamaya aldığınız zaman, gençliğin birikimini, enerjisini, arzusunu çalıştığınız alanda kullandığınız zaman neticeler pozitif anlamda çok iyi noktalara evrilebiliyor” dedi.

Kendisinin de hem bir siyasetçi olarak hem bir belediye başkanı olarak gençlerle çalışmayı tercih ettiğini kaydeden Seçer, “Belediyenin yeni kadrolarını takip etmenizi isterim. Özellikle bana yakın mesafede çalışan hem uygulamada hem de fiziki ortamda benimle beraber çalışan arkadaşlarımın yaş ortalamasına bakmanızı isterim. Gençleri tercih ediyorum. Kadınları tercih ediyorum” diye konuştu.

Kadın istihdamına önem verdiklerini, özellikle park ve bahçeler ile temizlik işlerini kadınlara teslim etmelerinin ardından belirgin bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Seçer, “Çalışmak isteyen, çocuğuna, evine, ekonomisine katkı sunmak isteyen, dünya görüşü ne olursa olsun, giyimi, kuşamı, yaşam biçimi ne olursa olsun, kadının siyaseti olmaz mantığıyla herkesi işe alıyoruz. Yeter ki çalışmak istesin. Samimiyetle ihtiyacı olsun” ifadelerini kullandı.

Toplumların bedel ödeyerek olgunlaştığını, demokrasiye, haklara, özgürlüklere, hukuka saygı gösteren toplumların o aşamaya gelmek için bazı bedeller ödediğini vurgulayan Seçer, "Sizlere bu bedelleri ödetmek istemiyoruz. Sizlerin bedel ödemek gibi bir derdiniz olmamalı. Sizler çalışmalısınız. Sizler bilimi takip etmelisiniz. Sizler modern dünya ile rekabet edecek eğitimi almak zorundasınız. Sizler Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesindeki yaştaşlarınızla eşit şartlara sahip olmalısınız. Bu görev bizim. Geçmişte yapılmamış olabilir. Ama bir siyasetçi olarak geriye höfleyerek, pöfleyerek, ‘ne yapalım canım, imkanlarımız bu kadar' diyemeyiz. İmkanlarımız var. Yoksa da yaratacağız. Olan kaynağı en akılcı şekilde kullanacağız. Türkiye'yi bu noktalara getirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Görevde oldukları 8 aylık süre içinde gençler için hayata geçirdikleri sosyal projeleri ayrıntılı olarak anlatan Seçer, öğrencilerin yoğun olduğu yerlerde sabah çorbası dağıtımına yeni noktalar ekleyerek devam edeceklerini, söz verdikleri gibi öğrenciye belediye otobüsünün 1 lira olarak kalacağını vurguladı. Seçer, Fuar Alanı kavşağından Mersin Üniversitesi'ne kadar 7,7 kilometrelik tramvay hattı projesinin hazırlandığını da söyledi. Seçer, daha sonra öğrencilerin spor, sosyal yaşam, ulaşım, kültür ve sanat faaliyetleri, trafik konularındaki sorularını yanıtladı. Bazı öğrencilerin “sosyalleşecek alanlar yok” ve “şehir parkı yok” gibi sözleri üzerine Seçer, “Kültür Park, 8 kilometre uzunluğunda, 400 dönümlük bir park. Böyle bir park Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Kültür Park, öğrencilerin sosyalleşmesini sağlayabilecek bir alan. 14 kafe, sergi salonu, kütüphane gibi tesisler olacak. Oraya aylardır bir çivi çakamıyorduk. Hukuki sorunlar vardı. Onları çözdük. Bahar aylarında bu hinterlandı kullanacağız. Orada çok güzel bir amfi tiyatromuz var. Orada sergiler olur, konser olur, tiyatro gösterileri olur. Şunu söyleyebilirim ki gençliğe dair ne varsa, bu projeler, belediyemizin önceleyeceği projeler olacak. Daha büyük, daha kalıcı projeler, önümüzdeki bir iki yıl içinde yapılacak” dedi.