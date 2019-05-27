Gençlik Festivali sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yoğun ilgi gören ‘Gençlik Festivali'nin son gününde bağlama ustası Turhan Alıcı hayranlarıyla buluştu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen ve ‘Gençler ister biz yaparız' sloganıyla hayata geçirilen Gençlik Festivali, Turhan Alıcı'nın Kuvayı Milliye Destanı'nı türküler ve slaytlar ile seslendirmesi ile sonlandı.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenen ve çok sayıda Mersinli'nin katıldığı etkinliğe, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu insanının direnişini konu alan ve dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet Ran tarafından kaleme alınan Kuvayı Milliye Destanı, türkü ve slaytlar ile Mersinliler ile buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi ortaklığı ile düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında sahne alan Turhan Alıcı'nın usta şair Nazım Hikmet Ran'ın kaleme aldığı Kuvayı Milliye Destanı'nı türküler ile seslendirmesi dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Alıcı'ya vokalde Nursel Yıldız Karaca ve Ece Özkoyuncu Öngeç eşlik etti.