Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinden kan bağışı

Mersin'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Gençlik Merkezi ve Türk Kızılayı Mersin Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi.

Edip Buran Spor Salonunda düzenlenen kampanyaya Mersin Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, şube müdürleri Vedat Akyar, Ahmet Tarakçı, Metin Koçak ve Önder Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda personel destek verdi.

Kan vermenin bir insanlık görevi olduğunu belirten Yıldızbakan, "Kan bağışı hem toplumsal hem kişisel açıdan çok önemlidir. Her yıl binlerce insan, hastalık ya da kaza sonucu kana ihtiyaç duymakta ancak kan bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. Kan bağışı yaşam için yapılan bir armağandır. Bir ünite kan bir insanın hayatını değiştirebilir ve ona yeni bir yaşam şansı verebilir" dedi.

Toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, kan bağışına olan ilgiyi arttırmak, gönüllü kan bağışının önemine dikkat çekmek ve personeli kan bağışı hakkında bilinçlendirerek bu konuda bir davranış biçimi geliştirmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Yıldızbakan, "Unutmamamız gerekiyor ki, kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Sağlıklı olduğumuz dönemde bağışlayacağız ki, hasta olduğumuzda ihtiyaç duymayalım. Bu kapsamda, özellikle bu kan bağışında mobil ekibini il müdürlüğümüze gönderen Türk Kızılayı Mersin Kan Bağış Merkezi Müdürü Saltuk Buğra Özcanlı'ya ve çalışanlarına, kan bağışına destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, böylesine anlamlı bir etkinliğe vesile oldukları için Yenişehir Gençlik Merkezimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, bilinçli ve sağlıklı herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.