Geri dönüşüm atölyesinde üretilen ürünler dikkat çekiyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Gençlik Kampındaki geri dönüşüm atölyesinde bugüne kadar kreş malzemeleri, oturma grupları, kitap durağı, pandemi döneminde sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılan iki kişilik bank, masa, sandalye, survivor oyun grupları ve daha onlarca çeşit ürün tamamen geri dönüşüm malzemelerinden üretilirken, şimdi de Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı için istenen ve bal üreticilerinin satış yapabilecekleri bal evleri üretiliyor. Bal evlerinin üretimi için çok miktarda geri dönüşüm malzemesi kullanılıyor.

Bu kampta tek hedef sürekli üretmek

Doğa sporlarının yapılabildiği, gözlem eviyle kuş sevgisinin gençlere aşılandığı, su sporları ve sportif aktivitelerin yanı sıra eğitim çalışmalarının da gerçekleştirildiği Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampında tek hedef ise sürekli üretmek. Bu bağlamda kamp içerisinde süs bitkileri ve bölge iklimine uygun olan lavanta, biberiye, kaktüs, fesleğen, palmiye ağaçları ve daha pek çok bitkinin fidesi veya fidanlarının üretimleri de yapılıyor.

Başta Gençlik Kampının ihtiyaçlarının karşılandığı çalışma kapsamında üretilen fide veya fidanlar poşetleniyor, çeşitli alanlarda, yol kenarlarında ve ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılıyor. Saksılarda kullanılan toprak için de herhangi bir masraf yapılmıyor. Kendi imkanlarıyla elekten geçirilen ve gerekli karışımları yapılan topraklara, Tarsus Doğa Parkı içinde bulunan hayvanların gübreleri ilave edilerek, verim kazandırılıyor.

Maki tipi bitkilerin yanı sıra kampta erik, ceviz, turunç ağaçlarının fidanlarının üretimi de yapılıyor. 130 erik ağacı, 40 ceviz ağacı, 80 defne ağacı, 20 avokado, 40 turunç ağacının fidanının üretildiği kamp içinde 3 bin kök biber fidesi ve değişik süs bitkilerinin de üretimleri gerçekleştirildi.

Kampta sivrisinekle mücadele için lepistes balıkları da üretiliyor

Sivrisinekle mücadelenin kimyasal yöntemlerin yanı sıra biyolojik yöntemlerle de yapılması için çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki binlerce sulama havuzuna bırakılması için sivrisinek larvalarıyla beslenen lepistes balıkları üretiyor. Bu kapsamda Tarsus Gençlik Kampında oluşturulan göletin içine bırakılan 20 adet lepistes balığı, üreyerek binlere ulaştı.