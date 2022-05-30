Gezende'de Erik Festivali coşkusu

Mersin'in Gülnar ilçesi Gezende Mahallesi'nde 2 yıllık pandeminin ardından bu yıl 13.'sü gerçekleştirilen Erik Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı şenlikte sanatçı Songül Karlı söylediği birbirinden güzel türkülerle katılımcıları coşturdu.

Gülnar Kaymakamlığı, Gezende Muhtarlığı ve Gezende Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Gülnar ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festival, mahalledeki tarihi Ilıpınar'ın altında gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, festivale yoğun katılımın kendisini memnun ettiğini söyledi. Gezende'de tarihi hamam, değirmen ve kilise gibi kültür varlıkları bulunduğunu anlatan Bayraklı, “Gezende çok güzel, çok özel bir yer, benim de her geldiğimde çok mutlu olduğum bir mahalledir. Bu mahallenin bir diğer özelliği de şehidimiz Cengiz Topel'in memleketi olmasıdır” dedi.

"Gezende eriği markalaştı"

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da festivallerin tanıtım, eğlence, tanışma, birlik ve beraberlik demek olduğunu ifade ederek, “Eşsiz tat, aroma, koku ve görselliğe sahip Gezende eriği, ilçemizde Gülnar Kaymakamlığımız, Gülnar Belediyemiz, Gezende Muhtarlığımız, Gezende Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği ve tüm kurumlarımızın çalışmaları ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' ile belgelendirilmiş ilk ürün olarak markalaşmıştır. Bu çalışmaların sürmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Festival düzenleme komitesinde yer alan Mahmut Korkmaz ise 358 nüfusu bulunan Gezende'nin mahalle dışında 5 bine yakın yaşayanı bulunduğunu hatırlattı. Gezende halkını buraya toplayan en önemli unsurun Erik Festivali olduğunu anlatan Korkmaz, “Gezende Eriği yöremizin tanıtılmasında çok önemli bir ürün. Bugün Gezende Mahallesi'nde 13. kez düzenlenen festivalin düzenlenmesi ise hem marka tescili eriğinin hem de Gezende, Köseçobanlı, Ilısu için çok önemli ürün olduğunu göstermek hem de bu vesile ile birlik ve beraberliğimizin pekişmesi açısından çok önemlidir. Tarım ürünleri için yapılan festival aynı zamanda bir emeğin adıdır” ifadelerini kullandı.

Songül Karlı coşturdu

Festivalde yöresel sanatçı Zekeriya Yıldız'ın ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Songül Karlı sahne aldı. Karlı, söylediği türkülerle festivale katılanları coşturdu. Sahneden inerek kalabalığın arasına karışan Karlı, köylüleri eğlendirdi. Festivale katılanlara Gezende Eriği ikram edildi.