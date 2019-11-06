Gezici diş sağlığı aracı her hafta kırsal mahalleleri dolaşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı gezici diş sağlığı tarama aracı, Mersin'in kırsal mahallelerinde bir doktor ve hemşire ile bu yıl içinde toplam bin 666 kişiye hizmet verdi. Bu hafta Tarsus ilçesi Tekeliören Mahallesi'ne giden Mersin Büyükşehir Belediyesi gezici diş sağlığı tarama aracı, mahalle sakinlerinin diş taramasını gerçekleştirerek, vatandaşların diş sağlığı için çalışmalar yaptı. Aracın mahallelerinde hizmet vermesi nedeniyle Tekeliören Mahalle Muhtarı İmdat Keleş, mahalle sakinleri adına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti. İmplantı yerinden çıktığı için diş sağlığı bozulan Tekeliören Mahallesi sakinlerinden Semiha Coşkun'un implantı, araçtaki diş doktoru tarafından yeniden takıldı. Coşkun, diğer rahatsızlıklarından dolayı kent merkezine gelemediğini ifade ederek, yerinden çıkan implantının takılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Verilen hizmetlerden memnun olduğunu kaydeden Coşkun, Başkan Seçer'e teşekkürlerini sundu.

Diş sağlığı hizmetinin ayaklarına kadar geldiğine dikkat çeken mahalle sakinlerinden Garip Koç ise “Para vererek diş doktoruna gitmek yerine burayı kullanıyoruz. Aldığımız hizmetten memnunum ve Vahap Seçer Bey çok güzel hizmetler veriyor. Bu hizmetler devam ederse her zaman arkasındayız” dedi.