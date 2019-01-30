Gezici Kütüphane, çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor

Özellikle şehir merkezine ve ilçelere uzak yerleşim birimlerine giden Gezici Kütüphane, 26 bin 49 kitabı da ödünç verdi.

Şehir merkezi ve ilçelere uzak yerleşim birimlerinde yaşayanları, özellikle de çocukları kitaplarla buluşturmak için yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gezici Kütüphanesi, kilometrelerce yol kat ederek, çocukların hayal dünyasına ulaşıyor. Çoğunlukla kütüphanesi olmayan ve çocukların kitaplara ulaşamadığı ilçe ve köylere giderek, genç dimağları kitaplarla buluşturan Gezici Kütüphane, her geçen gün daha çok insana ulaşıyor. Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, kitaplara ulaşım imkanı zor olan çocukları kitaplarla buluşturmak isteyen ve ‘Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir' sözü ile yaklaşık 3 yıl önce yollara düşen Gezici Kütüphane, 89 bin 78 kişiye ulaştı. Gezici Kütüphane, şimdiye kadar 26 bin 49 kitabı da ödünç verdi.

Tek hedefi çocuklar olmayan Gezici Kütüphane, yalnızca köylerde kitaba ulaşamayan çocuklara değil, okullara, huzurevine, cezaevi ve kreşlere de giderek kitap ulaştırıyor. Bu kapsamda, yaklaşık 400 okulda binlerce öğrenciye ulaşıldı.

Merkez kütüphane 31 bin kişiye ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gezici Kütüphane dışında yılda 16 binden fazla insana ulaşan bir kütüphane de açtı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, kendi bünyesinde oluşturduğu kültür yayınları tarafından basılan kitapları kütüphanede okuyucular ile buluşturdu. Her yaş grubundan vatandaşın yararlanabildiği Merkez Kütüphanesi'nde 14 bin 379 kitap yer alıyor. Kurulduğu günden bu yana 31 bin 82 kişi de kütüphaneden yararlandı. 6 bin 61 kitabın ödünç verildiği kütüphaneden ders çalışmak için sessiz bir ortam arayan öğrenciler de yararlanabiliyor.