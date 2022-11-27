Gezici kütüphane mahalle mahalle geziyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gezici kütüphane otobüsü ‘Kitobüs' ile ilçe ilçe gezerek ilkokul öğrencileri ile buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi öncülüğünde hizmet veren gezici kütüphane “Kitobüs”le tanışan Çay Mahallesi İlkokulu öğrencileri, ilk kez gezici kütüphane görmenin mutluluğunu yaşadı. 2 gün boyunca Çay Mahallesi İlkokulu'nun önünde duran gezici kütüphanede çocuklara kitaplar tanıtılırken, kütüphanede nasıl davranılması gerektiği de anlatıldı. Gezici kütüphane, talep olduğunda huzurevi, cezaevi ve kreşleri de ziyaret ediyor.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için, gezici kütüphane aracıyla talep eden okullara gittiklerini ve burada eğitim gören öğrencilere, kütüphane kuralları, kütüphanenin faydaları ve kütüphane hizmetleri hakkında bilgi verdiklerini kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi kütüphane görevlisi Sinem Sümen, “Gittiğimiz okullarda çocuklarımıza çocuk kitaplarından, öğretmenlerimize de kültür yayınları kitaplarımızdan hediye ediyoruz” dedi.

Gezici kütüphane aracı ile sadece okullara değil bakımevleri, cezaevleri ve kreş gibi kurumlara da gittiklerini ifade eden Sümen, “Gezici kütüphanemizde olan kitaplarımızı okuyanlar, bizim merkez kütüphanemize de gelip diğer kitaplardan alıyorlar. Bunun çocuklarımıza çok katkısı oluyor. Okudukları kitapları, arkadaşlarıyla da paylaşmayı biliyorlar” diye konuştu.

Merkezde olduğu kadar, özellikle merkezden uzak olan ve kütüphane imkanı olmayan kırsal bölgeleri dolaştıklarını ve istenilen her yere gittiklerini vurgulayan Sümen, “Kütüphane görmeyen, kitap okumayan çocuklarımız var. Onlara kitapları veriyoruz ve çok mutlu oluyorlar. Bizim amacımız, yaş sınırı olmaksızın bütün çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. Gezici kütüphanemiz her zaman onların emrindedir” ifadelerini kullandı.