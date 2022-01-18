Gilindire ve Astım Mağarası Gezi Güzergahlarını Düzenleme Projelerinde imzalar atıldı

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, projenin protokol imza töreni Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Vali Yardımcısı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İbrahim Küçük ile ÇKA, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü, Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

İmza töreninde yaptığı konuşmasında projelere ilişkin protokolü imzaladıklarını belirten Vali Su, alandaki çalışmaların en kısa sürede bitirilip ziyaretçilerin hizmetine sunulacağını söyledi. Projeyle ilgili bilgi veren Su, “Projeler, mağaraların değer ve potansiyelini koruyarak, ziyaretçi akışının düzenlenmesi, alanın güzel bir şekilde sergilenmesi ve tanıtımının yapılmasını amaçlıyor. Yapılacak çalışmalarla mevcut sorunları gideren iki güzel projeyi bu alanlarda gerçekleştireceğiz. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber bu iki tarihi alanımızın tarihsel, arkeolojik durumlarının korunmasını sağlamış olacağız. Sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik değerini daha iyi bir konuma getirmiş olacağız. İnanıyorum ki, bu projelerin gerçekleşmesi ile beraber bu iki alanımız kentimiz turizmine çok daha güzel hizmet verecek ve gelen ziyaretçilerimiz buralardan çok daha güzel istifade etmiş olacaklar. Bu projede valiliğimiz koordinasyonunda; Çukurova Kalkınma Ajansımız ve paydaş kurumlarımız olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğümüz var. Tüm bu paydaşlarımızla beraber inşallah bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Bu iki projenin ilimiz ve ülkemiz turizmine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vali Su, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara da teşekkür etti.

Programda daha sonra Gilindire Gezi Güzergahı Düzenleme Projesi ve Astım Mağarası Gezi Güzergahı Düzenleme Projesi protokolü Vali Yardımcısı İbrahim Küçük ile ÇKA Genel Sekreter Vekili Ahmet Rifat Duran tarafından imzalandı.