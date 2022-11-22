"Girdap Operasyonu"nda gözaltına alınan 52 kişiden 8'i tutuklandı

Mersin'de organize suç örgütlerine yönelik 'Girdap' adı altında gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 8'i, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak mahkemelerin kendi lehlerine olacak şekilde sonuçlandırabileceklerini iddia eden dolandırıcılara, sigorta primi yatırmayarak paravan şirketler üzerinde dolandırıcılık yapan şahıslara ve tefecilik suçundan kaynaklanan mal varlığının aklanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay boyunca 3 farklı suçla ilgili organize suç örgütlerini hem teknik hem fiziki takip yapan ekipler, 15 Kasım'da 'Girdap' adı altında gerçekleştirdiği şafak operasyonunda 51 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 polis telsizi, sahte polis ve basın kimliği, polis yelekleri ve dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı değerlendirilen üzerinde haki renkli küçük puntolarla “geçersizdir” yazılı bir çanta dolusu sahte Amerikan doları ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 43 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.